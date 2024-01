Kompliment an alle Flughafen Wien-Anleger!

Der Aktienkurs des Flughafen Wien hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 14,47 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Flughafen Wien im Branchenvergleich eine Outperformance von +40,82 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,03 Prozent, was bedeutet, dass Flughafen Wien um 48,26 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Flughafen Wien ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Flughafen Wien eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Flughafen Wien daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Flughafen Wien derzeit bei 46,6 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 51,3 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,09 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 49,66 EUR angenommen, was für die Flughafen Wien-Aktie einer aktuellen Differenz von +3,3 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Flughafen Wien-Aktie aktuell 22,92, was bedeutet, dass sie überverkauft ist und daher die Einstufung "Gut" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".