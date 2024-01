Kompliment an alle First Reliance Bancshares-Anleger!

Die Aktie von First Reliance Bancshares wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl einen längerfristigen als auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend verzeichnet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,11 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,59 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,7 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,39, was 20 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung der Aktie von First Reliance Bancshares.