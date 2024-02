Kompliment an alle First Northern Community-Anleger!

Die First Northern Community-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 138,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für die First Northern Community-Aktie beträgt 9,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV für First Northern Community beträgt 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse der First Northern Community-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.