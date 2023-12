Kompliment an alle Extendicare-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Extendicare: Analyse der Aktie zeigt gute Bewertung in verschiedenen Bereichen

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich der Extendicare-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Extendicare in diesem Punkt somit die Einstufung: "Gut".

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Extendicare gut ab. Die derzeitige Dividendenrendite von 7,89 % liegt höher als der Branchendurchschnitt von 5,02 %, was zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Extendicare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 6,7 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7,31 CAD deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Abschließend zeigt auch die fundamentale Analyse positive Ergebnisse. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Extendicare liegt unter dem Durchschnitt der Branche, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe rechtfertigt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine positive Bewertung der Extendicare-Aktie in den Bereichen Sentiment, Dividende, technische Analyse und Fundamentaldaten, was Anleger positiv stimmen dürfte.