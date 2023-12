Kompliment an alle Evonik-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Evonik Industries wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 5,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Evonik Industries überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evonik Industries also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Evonik Industries mit -0,82 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,43 Prozent verzeichnet, liegt Evonik Industries mit 4,61 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Evonik Industries beträgt derzeit 6,88 Prozent, was 1,97 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Evonik Industries in den vergangenen Wochen eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.