Kompliment an alle Evercore-Anleger!

Die Dividendenrendite von Evercore beträgt 2,26 Prozent, was 3,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Performance der Evercore-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 32,89 Prozent, was einer Outperformance von +21,52 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite sogar um 26,31 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Evercore liegt bei 7,12, während der RSI25 20,52 beträgt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses. Auf den Plattformen der sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen vermehrt negative Meinungen über Evercore gezeigt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Evercore in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Evercore-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Evercore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evercore-Analyse.

Evercore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...