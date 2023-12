Kompliment an alle Eurobank Ergasias-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

In den letzten vier Wochen wurde eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Eurobank Ergasias Services And festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Obwohl sich die Kommunikationsfrequenz nicht verändert hat, erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 68,48 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 42,91 liegt.

Anhand der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die Eurobank Ergasias Services And-Aktie derzeit 2,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf 200-Tage-Basis hingegen wird die Aktie mit einer Distanz von +7,55 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Medien wurde ebenfalls berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.