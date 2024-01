Kompliment an alle Eltek-Anleger!

Der Aktienkurs von Eltek hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 191,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von -0,49 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eltek-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,99) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Eltek mit einem Wert von 20,85 als unterbewertet eingestuft, da dieser Wert im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche 55 Prozent niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eltek-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 13,95 USD liegt deutlich darüber, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen diese positive Bewertung.

Insgesamt erhält die Eltek-Aktie sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen Analyse ein positives Rating, was auf eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hinweist.