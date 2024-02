Kompliment an alle Elevate Uranium-Anleger!

In den letzten vier Wochen gab es bei Elevate Uranium keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 82,14, was auf eine Überkaufssituation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 45, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Elevate Uranium-Aktie von 0,56 AUD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,43 AUD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,52 AUD über dem Durchschnitt (+7,69 Prozent Abweichung) und führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Elevate Uranium diskutiert wurde und das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Elevate Uranium auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.