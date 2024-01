Kompliment an alle Dover-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Dover ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Dover-Aktie beträgt 46,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 27,65 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Dover bei 153,81 USD und damit +7,94 Prozent über dem GD200 (142,5 USD), was als "Gut"-Signal zu bewerten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 140,32 USD, was einen Abstand von +9,61 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Dover-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Dover liegt derzeit bei 1,47 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -15,48 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Dover in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Bei der Analyse der Meinungen in den sozialen Medien wurden 0 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis des Relative Strength-Index und des technischen Kurses, während die Dividendenrendite als weniger positiv bewertet wird. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien hingegen zeigt ein insgesamt positives Bild.