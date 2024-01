Kompliment an alle Doman Building Materials-Anleger!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Doman Building Materials liegt bei 60,29, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Gut" eingestuft.

Doman Building Materials erhielt in den letzten zwölf Monaten 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung, keine neutralen und keine schlechten Bewertungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 12,35 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält Doman Building Materials in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Doman Building Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Doman Building Materials von 8,1 CAD mit +17,39 Prozent Entfernung vom GD200 (6,9 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,1 CAD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +14,08 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Doman Building Materials-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.