Kompliment an alle Designer Brands-Anleger!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Designer Brands in den Social Media beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt auch eine positive Entwicklung und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Designer Brands wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings schüttet Designer Brands im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 2,06 % aus, während der Branchendurchschnitt bei 3,46 % liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Designer Brands-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 38,51 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 37,31 Punkte). Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Designer Brands von 11,22 USD eine positive Entwicklung von +10,22 Prozent im Vergleich zum GD200 (10,18 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 9,58 USD eine positive Entwicklung von +17,12 Prozent. Somit wird der Kurs der Designer Brands-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Designer Brands-Aktie somit unterschiedliche Bewertungen, von "Gut" bis "Schlecht" und "Neutral", basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.

