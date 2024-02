Kompliment an alle Desarrolladora Homex-Anleger!

Die Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 2,59 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Desarrolladora Homex Sab De Cv in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 MXN liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,011 MXN liegt, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 0,01 MXN über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,13 auf, was 99 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".