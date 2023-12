Kompliment an alle Datong Coal industrty-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Jinneng Shanxi Coal Industry diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen das Interesse der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Jinneng Shanxi Coal Industry auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Für Jinneng Shanxi Coal Industry liegt der RSI bei 32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt mit 34,41 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit zeigt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau.

Von charttechnischer Seite betrachtet, ergibt sich ein Durchschnitt von 10,81 CNH für den Schlusskurs der Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,73 CNH, was einem Unterschied von +27,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend und führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die simple Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") erzielte Jinneng Shanxi Coal Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,92 Prozent, was 3,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0,97 Prozent, und Jinneng Shanxi Coal Industry übertrifft diesen Wert um 3,95 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.