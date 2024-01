Kompliment an alle Datadog A-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Datadog-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 95,6 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 120,88 USD, was einem Anstieg von +26,44 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 111,74 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,18 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Datadog-Aktie also als positiv bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Datadog auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analysten waren 14 Bewertungen positiv, 4 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102,86 USD, was einer Erwartung von -14,91 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Datadog war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zudem wurden 7 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat allerdings leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.

