Kompliment an alle Dassault Systemes-Anleger!

Die technische Analyse der Dassault Systemes-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 38,54 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,73 EUR, was einem Anstieg um 16,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,74 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,79 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dassault Systemes also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Themen zu Dassault Systemes auftauchen. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Dassault Systemes liegt bei 43,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Bewertung durch Anleger spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Dassault Systemes ausgewertet und überwiegend positive Meinungen festgestellt. Auch in den Handelssignalen zeigt sich eine positive Tendenz. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.