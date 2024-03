Kompliment an alle Danaher-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Danaher-Aktie bei 254,8 USD liegt und damit um +13,41 Prozent über dem GD200 (224,68 USD) liegt. Das deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 245,34 USD, was zu einem Abstand von +3,86 Prozent führt, was wiederum ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird die Danaher-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Danaher-Aktie gemischt sind. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale ermitteln, davon 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Danaher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 5 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Danaher abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 280 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Auch auf fundamentaler Ebene wird die Danaher-Aktie als "Gut" bewertet, da das KGV aktuell bei 36,8 liegt und damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 135 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.