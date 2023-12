Kompliment an alle Cybg-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Virgin Money Uk wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken aufgrund einer Dividende von 4,05 % niedriger bewertet. Die Differenz beträgt 1,25 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Virgin Money Uk abgegeben, mit 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Im vergangenen Monat gab es 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und keine Schlechteinschätzungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Virgin Money Uk liegt bei 199 GBP, was einer 21,97-prozentigen Kursentwicklung entspricht und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,2 zeigt, dass Virgin Money Uk im Vergleich zum Branchenmittel "Handelsbanken" deutlich günstiger und daher unterbewertet ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bezüglich Virgin Money Uk festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält das Unternehmen auf dieser Grundlage daher eine "Gut"-Bewertung.