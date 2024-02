Kompliment an alle Cross Country Healthcare-Anleger!

Cross Country Healthcare wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,29 im Vergleich zum Branchen-KGV von 100,78 zurückzuführen ist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,33 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 17,55 USD einer potenziellen Steigerung um 78,54 Prozent entspricht.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie derzeit -18,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -25,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz führt.