Kompliment an alle Coupang Registered (A)-Anleger!

Die Aktie von Coupang verzeichnet momentan eine negative Entwicklung im Hinblick auf die technische Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 16,75 USD, was einem Abstand von -10,45 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 15 USD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,41 USD, was einer Differenz von -2,66 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 21,16. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Coupang bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem gab es in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen rund um Coupang, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine gute Bewertung der Anleger-Stimmung.