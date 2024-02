Kompliment an alle Costain-Anleger!

Der Aktienkurs von Costain hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt um 1,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Costain im Branchenvergleich eine Outperformance von +59,12 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 2,24 Prozent, wobei Costain um 58,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Costain ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Costain beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" mit einem durchschnittlichen KGV von 37 zeigt, dass Costain aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 0,57 Prozent liegt Costain 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Bauwesen". Dies macht Costain aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einem unrentablen Investment, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Costain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 55,89 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 66 GBP liegt, was einem Unterschied von +18,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 67,11 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,65 Prozent). Daher ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Costain-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.