Kompliment an alle Corem Property AB-Anleger!

Die Corem Property hat sich in den letzten Tagen gut vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +14,98 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Medien häufen sich in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen und Kommentare, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Das Stimmungsbild bei Corem Property hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.