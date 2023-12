Kompliment an alle CoreCivic-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für Corecivic liegt aktuell bei 33,33 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 40,55 Punkten bewertet, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erhielt Corecivic insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 6,02 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für Corecivic ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs von Corecivic mit 10,64 USD und der aktuelle Kurs mit 14,62 USD bewertet. Die Distanz zum GD200 beträgt +37,41 Prozent und zum GD50 +7,58 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.