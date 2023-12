Kompliment an alle Continental-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Continental zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle spielen. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Continental diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, da acht konkrete Signale berechnet wurden.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ergab die Untersuchung eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Continental zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien ist Continental unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 12 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 20,42 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Continental eine Rendite von 34,7 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Continental mit 30,29 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.