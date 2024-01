Kompliment an alle Compagnie Financiere Richemont-Anleger!

Derzeit wird die Aktie von Cie Financiere Richemont als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Titels auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cie Financiere Richemont-Aktie derzeit mit einem Wert von 25,39 im Relative Strength Index (RSI) überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird, ergibt sich ein neutraler Wert von 49, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine "Gut"-Einstufung.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cie Financiere Richemont in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -0,54 Prozent erzielt hat, was etwas über dem Branchendurchschnitt von -2,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cie Financiere Richemont mit 2,36 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine Rendite von 3,27 Prozent hat. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.