Kompliment an alle Clearwater Paper-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Clearwater Paper-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Clearwater Paper-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Clearwater Paper. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 38 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,26 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,97 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Clearwater Paper somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Clearwater Paper ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,98 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser niedrige Wert ermöglicht eine Bezeichnung als "günstig" auf fundamentalen Grundlagen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Jedoch schüttet Clearwater Paper im Vergleich zur Branche Papier & Forstprodukte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was um 8342,84 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet zeigt Clearwater Paper eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut".