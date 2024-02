Kompliment an alle CleanSpark-Anleger!

Die Analystenbewertung für die Cleanspark-Aktie zeigt, dass von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten keine negativen Einschätzungen vorliegen. Alle 3 Bewertungen sind als "Gut" eingestuft worden, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber anhand der abgegebenen Kursziele ergibt sich ein Durchschnitt von 6,93 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -61,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,86 USD) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cleanspark somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die längerfristigen trendfolgenden Indikatoren positiv für die Cleanspark-Aktie ausfallen. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,16 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 17,86 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 10,31 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Cleanspark auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Cleanspark-Aktie aktuell mit einem Wert von 7,34 überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer weiteren positiven Einstufung führt. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einem "Gut"-Rating für Cleanspark.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Cleanspark-Aktie positive Bewertungen von Analysten und trendfolgenden Indikatoren, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.