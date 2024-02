Kompliment an alle China Cinda Asset Management-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Cinda Asset Management heran. Der RSI7 liegt bei 26,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist, und erhält eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 43,48, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von China Cinda Asset Management bei -37,39 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,97 Prozent, wobei das Unternehmen mit 23,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde China Cinda Asset Management von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von China Cinda Asset Management liegt bei 7,78 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,93 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.