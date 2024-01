Kompliment an alle Chengdu Expressway Co Ltd-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Fall von Chengdu Expressway beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur-Branche, die durchschnittlich ein KGV von 13 haben, als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Chengdu Expressway kurzfristig als "Neutral" eingestuft, da sie +2,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +1,05 Prozent liegt.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Chengdu Expressway eine Performance von 7,29 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt nur um 0,98 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,3 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,93 Prozent, wobei Chengdu Expressway um 13,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.