Kompliment an alle ChargePoint Holdings-Anleger!

Die Diskussionen rund um Chargepoint auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Chargepoint sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Auch die Analysteneinschätzung für Chargepoint ist positiv. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 7 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,66 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,93 USD) könnte die Aktie damit um 400,32 Prozent steigen, dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chargepoint-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chargepoint zeigt, dass die Aktienkurse weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI liegt bei 61,22, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Chargepoint daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität weist auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Insgesamt ergibt sich für Chargepoint in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".