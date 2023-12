Yankershop Food-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Yankershop Food hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,32 Prozent erzielt, was 22,65 Prozent über dem Durchschnitt (-6,33 Prozent) des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,16 Prozent, wobei Yankershop Food aktuell 22,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Yankershop Food derzeit bei 70,1 CNH, was -8,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -13,57 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yankershop Food-Aktie zeigt einen Wert von 96 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (79,68) deutet auf eine Überkauftheit hin und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Yankershop Food basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yankershop Food eingestellt waren. Es gab grundsätzlich neun Tage mit positiven Themen und keine negativen Diskussionen. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Yankershop Food daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.