Kompliment an alle Century-Anleger!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Anhand der Diskussionsintensität und der Veränderungen in der Stimmung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Century -Ma wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Century -Ma beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Century -Ma überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Century -Ma mit 3,5 Prozent 135,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht das Unternehmen aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb es von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Century -Ma-Aktie der letzten 200 Handelstage um 7,73 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.