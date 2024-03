Kompliment an alle Carvana-Anleger!

Die technische Analyse von Carvana zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 41,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 79,67 USD liegt, was einer Abweichung von +90,69 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 55,79 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +42,8 Prozent entspricht. Somit wird Carvana auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Carvana in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionintensität über Carvana in den sozialen Medien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im selben Sektor ergibt sich, dass Carvana mit einer Rendite von 1066,9 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und somit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.