Kompliment an alle Carnival-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Carnival. An neun Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Carnival aktuell bei 1076,47 GBP. Der Aktienkurs selbst ging bei 1078 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +0,14 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt jedoch eine Differenz von -11,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von Carnival in den vergangenen Monaten erhöhte Diskussionsintensität. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich damit für Carnival ein "Gut"-Wert.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Carnival abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, wodurch die Carnival-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten erhält.