Kompliment an alle Carl Zeiss Meditec-Anleger!

Die technische Analyse der Carl Zeiss Meditec basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 100,65 EUR, während der Aktienkurs bei 92,08 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,51 Prozent entspricht. Hingegen ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 82,6 EUR, was einer Abweichung von +11,48 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier der Carl Zeiss Meditec überverkauft ist, mit einem Wert von 19 für die letzten 7 Tage. Hingegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 40,8 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine positive Stimmung und starke Aktivität rund um die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung lassen eine positive Langzeitperspektive erkennen und führen zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec im vergangenen Jahr eine Unterperformance von 30,99 Prozent gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Branchenvergleich eine differenzierte Einschätzung der Aktie von Carl Zeiss Meditec.