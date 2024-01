Kompliment an alle Capital Drilling-Anleger!

Die fundamentale Analyse von Capital zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 7,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", was auf eine Unterbewertung hinweist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,78 ergibt sich ein Abstand von 79 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Capital diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 24,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 33,71 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,73 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -16,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,86 Prozent für Capital. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,59 Prozent hatte, lag Capital mit 9,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.