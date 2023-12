Kompliment an alle Capgemini-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Anleger-Stimmung bei Capgemini in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 8 Schlecht- und 1 Gut-Signal identifiziert wurden. Aus diesem Bild lässt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung ein "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,11 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 0). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Capgemini deshalb als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 55,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,31, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capgemini liegt mit einem Wert von 27,08 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die Dividendenpolitik als gut bewertet wird und der RSI ein neutrales bis gutes Rating aufweist. Auch das KGV deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.