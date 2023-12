Kompliment an alle Canadian Utilities-Anleger!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canadian Utilities. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Canadian Utilities-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Canadian Utilities aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beträgt 36 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,15 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,1 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Canadian Utilities somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities bei 10,22, was unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent) liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnet einen Wert von 31,7. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich Canadian Utilities über einen längeren Zeitraum sowohl hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge als auch der Stimmungsänderungsrate beobachten und auswerten. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Canadian Utilities in diesem Punkt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Canadian Utilities-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Canadian Utilities jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Canadian Utilities-Analyse.

Canadian Utilities: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...