Kompliment an alle Cameco-Anleger!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um Cameco überwiegend positiv ist. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Cameco aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung steht, das zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Cameco in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich ist zu beachten, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cameco bei 83,74 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 44,63 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Kriterien heraus als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Cameco eine Dividendenrendite von 0 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 97,27 % in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als niedrig bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Cameco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 105,43 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 4,31 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +101,13 Prozent im Branchenvergleich für Cameco. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Cameco um 101,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cameco-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cameco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cameco-Analyse.

Cameco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...