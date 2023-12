Kompliment an alle Cambridge-Anleger!

Die Handelsbank Cambridge weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,36 Prozent auf, was 134,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" handelt es sich daher um eine wenig rentable Investition, weshalb sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cambridge beträgt 11,51, was 28 Prozent niedriger ist als bei ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,96). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cambridge insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Da keine Updates aus dem letzten Monat vorliegen, erhält Cambridge insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cambridge liegt bei 22,07, was auf eine gute Kursdynamik hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 23,23, was ebenfalls auf eine gute Entwicklung in den letzten 25 Tagen schließen lässt. Basierend auf diesen Informationen erhält Cambridge insgesamt ein Rating von "Gut".