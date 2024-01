Kompliment an alle CSR Ltd.-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Die Technische Analyse der Csr-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,55 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,6 AUD weicht somit um +18,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,94 AUD) liegt mit einer Abweichung von +11,11 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Csr-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Csr-Aktie weist einen Wert von 26 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (23,88) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Csr.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Csr festgestellt wurde. Sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Csr diskutiert. Dadurch wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.