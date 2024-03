Kompliment an alle Blackline Safety-Anleger!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Blackline Safety eine Rendite von 50,37 Prozent, was 51,36 Prozent über dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. Im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungs-Branche liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0,69 Prozent, und Blackline Safety übertrifft diesen Wert um 49,67 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Blackline Safety ist überwiegend positiv, wobei in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Blackline Safety liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Blackline Safety-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,57 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,33 CAD liegt, was eine Abweichung von +21,29 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,14 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Blackline Safety auf Basis der verschiedenen Kriterien mit einem "Gut"-Rating versehen.