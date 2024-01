Kompliment an alle Biorem-Anleger!

Die Biorem-Aktie wird von Experten charttechnisch analysiert. Aktuell liegt der Kurs bei 1 CAD, was einer Entfernung von +5,26 Prozent vom GD200 (0,95 CAD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,91 CAD, was einem Abstand von +9,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses der Biorem-Aktie ergibt sich als "Gut", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Zur Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 24,14, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Biorem-Aktie veröffentlicht. Dennoch gab es in den letzten Tagen vermehrt positive Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 20,98 liegt die Biorem-Aktie 45 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (37,85) bewertet werden, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Auch hier ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.