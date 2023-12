Kompliment an alle BioArctic AB-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Bioarctic ergibt sich ein RSI-Wert von 20,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI damit die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bioarctic besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was die "Gut"-Bewertung für die Aktie unterstützt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Bioarctic wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bioarctic bei 277,3 SEK verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 266 SEK 4,08 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 238,29 SEK, was einer Differenz von +11,63 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal für die Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.