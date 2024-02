Kompliment an alle Bellavista Resources-Anleger!

Die Aktie von Bellavista hat in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf ein positives Sentiment hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Bellavista für diesen Faktor die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie von Bellavista derzeit als neutral bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,1 AUD, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Bellavista. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bellavista-Aktie beträgt 40, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,97 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Bellavista daher ein "Neutral"-Rating.