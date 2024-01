Kompliment an alle Beiersdorf ADR-Anleger!

Die technische Analyse der Beiersdorf-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 123,52 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weiterhin als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 138,1 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +11,8 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 130,15 EUR, was einer Differenz von +6,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Beiersdorf mit einer Dividendenrendite von 0,57 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte (3,17 %). Die Differenz von 2,6 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht wird Beiersdorf im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,91 ergibt sich ein Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,08. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es wurden überwiegend positive Diskussionen verzeichnet, während negative Diskussionen fehlten. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen auch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.