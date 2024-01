Kompliment an alle Bechtle-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Bechtle-Aktie liegt derzeit bei 12,2, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bechtle-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 46,61 EUR lag, was einem Unterschied von +11,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (41,93 EUR) entspricht. Der letzte Schlusskurs von 46,61 EUR liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 44,77 EUR (+4,11 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Bechtle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,15 Prozent erzielt, was 31,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bechtle ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Bewertungen und Themen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.