Kompliment an alle Beazer Homes USA-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazer Homes Usa liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,76 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20 USD, was einer Erwartung von -34,06 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 30,33 USD liegt. Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie als neutral, mit einem RSI7-Wert von 17,14 ("Gut") und einem RSI25-Wert von 45,06 ("Neutral"). Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Beazer Homes USA-Analyse vom 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Beazer Homes USA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beazer Homes USA-Analyse.

Beazer Homes USA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...