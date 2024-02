Kompliment an alle BayCom-Anleger!

Bei Baycom handelt es sich um ein Unternehmen, dessen Dividende von 1,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (139,02 %) niedriger ausfällt. Die Differenz beträgt hierbei 137,07 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Baycom war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen angesprochen, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse der Baycom-Aktie ergibt sich eine Abweichung von +6,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Abweichung von -4,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baycom einen Wert von 9 auf, während der Branchendurchschnitt bei 16,62 liegt. Somit ist das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.