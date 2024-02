Kompliment an alle Banca Mediolanum-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Banca Mediolanum":

Die Banca Mediolanum Spa verzeichnet in Bezug auf ihre technische Analyse positive Signale. Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt bei 8,38 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,746 EUR liegt, was einem Abstand von +16,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 8,99 EUR erreicht, was einer Differenz von +8,41 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf beide Zeiträume die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei der Banca Mediolanum Spa eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Banca Mediolanum Spa liegt bei 40,73, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie daher ebenfalls die Einstufung "Gut" vergeben.